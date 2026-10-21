फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News

Lucknow News: बेटियों को विरासत में हक देने, तलाक से पहले सुलह पर जोर

Wed, 21 Oct 2026 11:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 AM IST
विज्ञापन
Lucknow News
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित कांफ्रेंस में बहुविवाह, यूसीसी और दारुल कजा पर भी हुई चर्चा
विज्ञापन

(फोटो)
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। मुसलमान कुरान की शिक्षाओं को समझकर उन्हें अपनी व्यावहारिक जिंदगी में अपनाएं। यह बात नदवतुल उलमा के नाजिम मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने मंगलवार को जामा मस्जिद मुंशी पुलिया में आयोजित तहफ्फुज-ए-शरीयत कांफ्रेंस में कही।
मौलाना इलियास नोमानी ने बेटियों को विरासत में उनका हक देने पर जोर देते हुए उन्हें इससे वंचित करना अन्याय बताया। मौलाना मुनव्वर सुल्तान नदवी ने तलाक से पहले सुलह की कोशिश करने की बात कही। मौलाना सलमान नसीम नदवी ने बहुविवाह में इंसाफ की शर्त समझाई, जबकि मुफ्ती मुहम्मद नसरुल्लाह नदवी ने वसीयत के नियम बताए। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के विधि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नसीम अहमद जाफरी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर विचार रखे।
विज्ञापन

मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित इस कांफ्रेंस में मुंशी पुलिया क्षेत्र में दारुल कजा की स्थापना पर विचार करने का भी निर्णय लिया गया। बोर्ड की दारुल कजा समिति के संयोजक मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने मार्गदर्शन और इल्मी सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दारुल कजा में पारिवारिक विवादों को कम समय और खर्च में सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कारी मुहम्मद सलमान ने कुरान की तिलावत और मुहम्मद फरकान ने नात पेश की। काजी अहमद रजा ने स्वागत और आभार जताया। कांफ्रेंस में इमाम, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी और महिलाएं शामिल हुईं। संचालन मौलाना मुहम्मद असद नदवी ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed