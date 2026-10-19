Lucknow News: लखनऊ में राष्ट्रीय मेडिकल ऑन्कोलॉजी सम्मेलन का समापन

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सम्मेलन के मुख्य आयोजक डॉ. अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। इसीलिये कैंसर की दवाएं सस्ती करने के लिए बराबर प्रयास किये जा रहे हैं।इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर से 250 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ शामिल हुए। इनमें उत्तर प्रदेश के बाहर से आए लगभग 200 प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट और राज्य के 50 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सहित कैंसर उपचार से संबंधित विभिन्न विशेषज्ञताओं के प्रतिनिधि इस आयोजन के माध्यम से अपने अनुभव और नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियाँ साझा कीं।