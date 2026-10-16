फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow news

Lucknow News: एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी में पांच अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर

Fri, 16 Oct 2026 09:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:27 PM IST
विज्ञापन
Lucknow news
एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी में पांच अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में 65 बीघा क्षेत्र में की जा रही पांच अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं गोमती नगर विस्तार, इंदिरा नगर और चिनहट में छह अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए। जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि ग्राम मलूकपुर, बक्कास, सरसवां और अहिमामऊ में अभियान चला। इस दौरान राम अवतार, एके सिंह, सुनील यादव, अक्षय सिंह, राकेश, लक्ष्मण मिश्रा की ओर से जा रही पांच अवैध प्लॉटिंगें ध्वस्त की गई। गोमती नगर विस्तार में अर्चना कौशल, सुनील कुमार जायसवाल की ओर से बनाए जा रहे दो बहुमंजिला भवनों को भी सील किया गया। जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि सर्वोदय नगर में विकास भवन के पास 300 वर्गमीटर पर मुन्ना की ओर से कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर के पानी गांव में 150 वर्गमीटर पर मोहम्मद जमाल, खुर्रमनगर के अबरार नगर में 400 वर्गमीटर पर अरविंद मिश्रा, हरिनाम कॉम्प्लेक्स और चिनहट में अयोध्या रोड पर दयाल रेजीडेंसी में 400 वर्गमीटर पर गौरव पांडेय की ओर से बिना मानचित्र पास कराए व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इनको सील किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed