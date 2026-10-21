लखनऊ: इमार गोमती ग्रीन्स में दुर्गा पूजा उत्सव, रामलीला मंचन और डांडिया ने मोहा मन; देखें तस्वीरें

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इमार गोमती ग्रीन्स में आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भक्तिमय माहौल बना दिया। सोसायटी के बच्चों ने रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया, वहीं मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों और डांडिया में निवासियों ने उत्साह से भाग लिया। विज्ञापन

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कार्यक्रम में बच्चों ने धनुष भंग, राम वन गमन, सीता हरण और रावण संहार जैसे प्रसंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और धर्म की विजय का संदेश दिया गया।





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सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कुमारी आरोही की गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद सानवी, अविका, उत्सवी और अन्नी ने एकल नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों की तालियां बटोरीं। बच्चों के उत्साह और आत्मविश्वास ने कार्यक्रम को खास बना दिया।

उत्सव के दौरान आयोजित डांडिया में सोसायटी के निवासियों ने पारंपरिक संगीत की धुनों पर नृत्य किया।



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