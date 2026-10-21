लखनऊ: इमार गोमती ग्रीन्स में दुर्गा पूजा उत्सव, रामलीला मंचन और डांडिया ने मोहा मन; देखें तस्वीरें
लखनऊ के इमार गोमती ग्रीन्स में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बच्चों ने रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया। गणेश वंदना, एकल नृत्य और डांडिया ने लोगों का मन मोह लिया। आयोजन में निवासियों ने उत्साह से भाग लिया। उत्सव की व्यवस्थाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।
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इमार गोमती ग्रीन्स में आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भक्तिमय माहौल बना दिया। सोसायटी के बच्चों ने रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया, वहीं मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों और डांडिया में निवासियों ने उत्साह से भाग लिया।
उत्सव के दौरान आयोजित डांडिया में सोसायटी के निवासियों ने पारंपरिक संगीत की धुनों पर नृत्य किया।
सामूहिक भागीदारी ने आयोजन को उल्लासपूर्ण बना दिया और लोगों के बीच आपसी सद्भाव तथा सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर दुर्गा पूजा उत्सव की व्यवस्थाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इमार गोमती ग्रीन्स का यह आयोजन धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और सामुदायिक एकता का सुंदर उदाहरण बना।