लखनऊ: कैसरबाग बस डिपो पर चालक-परिचालक ने आत्मदाह का किया प्रयास, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 25 Oct 2026 11:12 AM IST
सार
लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर चालक व परिचालक ने आत्मदाह का प्रयास किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एआरएम से परेशान होने की बात कही।
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विस्तार
लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर नाराज चालक इरफान और परिचालक राघवेंद्र ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। डिपो पर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है।
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कर्मचारी एआरएम सतीश पाल से परेशान हैं।
कर्मचारियों पर लोड फैक्टर बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।