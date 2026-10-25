फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Driver and conductor attempt self-immolation at Kaiserbagh bus depot; staff stage a protest.

लखनऊ: कैसरबाग बस डिपो पर चालक-परिचालक ने आत्मदाह का किया प्रयास, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Sun, 25 Oct 2026 11:12 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 25 Oct 2026 11:12 AM IST
सार

लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर चालक व परिचालक ने आत्मदाह का प्रयास किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर एआरएम से परेशान होने की बात कही।

विज्ञापन
Lucknow: Driver and conductor attempt self-immolation at Kaiserbagh bus depot; staff stage a protest.
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर नाराज चालक इरफान और परिचालक राघवेंद्र ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। डिपो पर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है।

विज्ञापन


कर्मचारी एआरएम सतीश पाल से परेशान हैं।

कर्मचारियों पर लोड फैक्टर बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed