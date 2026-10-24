लखनऊ: मृत मरीज को पांच दिन वेंटिलेटर पर रखा, वसूले पांच लाख रुपये; शिकायत पर मानवाधिकार आयोग सख्त

आख्या सहित पेश होने का आदेश

विशाल के परिचित महाराष्ट्र के ठाणे निवासी आसिफ आबिद खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 21 जनवरी 2025 को डीएम को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 22 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट की आख्या मिली। इसमें चिकित्सकीय विशेषज्ञ की राय मांगे जाने का जिक्र था। 30 जनवरी 2026 को डीएम को दो सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए पर जवाब नहीं मिला।



इस पर आयोग ने नाराजगी जताई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत डीएम को समन जारी किया गया। आयोग ने डीएम को आख्या सहित आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि एक दिसंबर तक आख्या उपलब्ध करा दी जाती है तो व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी।