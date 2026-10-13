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Lucknow News: फुटबॉल लीग में एलएमसी बी ने जीत से किया आगाज

Tue, 13 Oct 2026 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:59 AM IST
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LMC B kicks off football league with a win
फुटबॉल लीग में भिड़ते खिलाड़ी। 
लखनऊ। ला-मार्टीनियर (एलएमसी) बी ने रेवेंस एफसी को आसान मुकाबले में 3-0 से हराते हुए ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में जीत से आगाज किया। ला-मार्टीनियर कॉलेज स्थित बेकर्स ग्राउंड में शुरू हुई प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला एकतरफा रहा। खेल के सातवें मिनट में मेजबान टभ्म से पैनियल ने बेहतरीन गोल दागते हुए टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। 19वें मिनट में टीम को दूसरा गोल करने में सफलता मिली। यह गोल मनहित ने साथी खिलाड़ी के पास पर किया। दो गोल से पिछड़ने के बाद रेवेंस एफसी के खिलाड़ियों का तालमेल पूरी तरह बिखर गया। इसका एलएमसी क्लब ने पूरा फायदा उठाया। एड्रियल ने खेल के 37वें मिनट में तीसरा गोल कर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल स्कूल के निदेशक क्यूयू बेली ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मौके पर आयोजन सचिव केएन सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
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फुटबॉल लीग में भिड़ते खिलाड़ी। 

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