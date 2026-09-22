यूपी: प्रदेश में विधान परिषद चुनाव का एलान, 23 अक्तूबर को होगा मतदान; पढ़ें पूरा अपडेट

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 22 सितंबर को जारी प्रेस नोट के मुताबिक, इन सीटों पर 23 अक्तूबर 2026 को मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी।

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सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्तूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 9 अक्तूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

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इन सीटों पर होगा चुनाव

दरअसल, यूपी की लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीटों तथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीटों के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस कारण चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम के एलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

चुनाव कार्यक्रम एक नजर में