फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Legislative Council elections announced in UP voting to be held on October 23 read full update

यूपी: प्रदेश में विधान परिषद चुनाव का एलान, 23 अक्तूबर को होगा मतदान; पढ़ें पूरा अपडेट

Tue, 22 Sep 2026 12:44 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

यूपी में विधान परिषद चुनाव का एलान कर दिया गया है। 23 अक्तूबर को मतदान होगा। आगे पढ़ें और जानें पूरा अपडेट...

विज्ञापन
Legislative Council elections announced in UP voting to be held on October 23 read full update
यूपी में विधान परिषद चुनाव का एलान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 22 सितंबर को जारी प्रेस नोट के मुताबिक, इन सीटों पर 23 अक्तूबर 2026 को मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी।

विज्ञापन


आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्तूबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्तूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 9 अक्तूबर तक नाम वापस ले सकेंगे।

विज्ञापन

सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

इन सीटों पर होगा चुनाव

दरअसल, यूपी की लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीटों तथा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीटों के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस कारण चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम के एलान के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

चुनाव कार्यक्रम एक नजर में

  • अधिसूचना जारी : 29 सितंबर
  • नामांकन की अंतिम तारीख : 6 अक्तूबर
  • नामांकन पत्रों की जांच : 7 अक्तूबर
  • नाम वापसी की अंतिम तारीख : 9 अक्तूबर
  • मतदान : 23 अक्तूबर
  • मतदान का समय : सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक
  • मतगणना : 27 अक्तूबर
  • चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख : 31 अक्तूबर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed