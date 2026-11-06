Lucknow News: त्रिवेणी प्रसाद और रमा की पुस्तकों का लोकार्पण

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लखनऊ। साहित्यिक संस्था नवसृजन ने बृहस्पतिवार को हिंदी संस्थान में त्रिवेणी प्रसाद दुबे और रमा दुबे की चार पुस्तकों के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में योजना आयोग के पूर्व सलाहकार सदस्य डॉ. सुल्तान शाकिर हाशमी, वरेण्य अतिथि के रूप में प्रो. हरिशंकर मिश्र तथा गोपाल कृष्ण शर्मा के साथ मुख्य वक्ता सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित रहे। साथ ही मंजू सक्सेना, डॉ. सुधा मिश्रा, डॉ शिव मंगल सिंह, महेश चंद्र द्विवेदी ने त्रिवेणी प्रसाद दुबे की पुस्तक मन मेरा यायावर जैसा, सरल सत्य की अद्भुत सुषमा, दिल सूफियाना हो गया और रमा दुबे की कृति रैना बीते ना का लोकार्पण किया। साहित्यकारों को साहित्य सम्मान दिया गया।