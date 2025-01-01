Lucknow News: शक्तिबाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण, संजीवनी लेकर पहुंचे हनुमान

एलडीए कॉलोनी में शक्तिबाण, संजीवनी और मेघनाथ वध के प्रसंग छाए रहे। वहीं आलमबाग रेलवे रामलीला में हनुमान-मकरध्वज संवाद, पाताल विजय, अहिरावण वध और रावण वध का मंचन हुआ। रावण के दस शीश का दृश्य खास आकर्षण रहा। सेक्टर-ए सीतापुर रोड योजना कॉलोनी में हनुमानजी के लंका दहन और अंगद के रावण दरबार में पैर जमाकर चुनौती देने के दृश्य पर खूब तालियां बजीं। महानगर रामलीला में लक्ष्मण-मेघनाथ युद्ध, संजीवनी और कुंभकरण वध के साथ अंगद-रावण संवाद और राम-रावण युद्ध का प्रभावशाली मंचन हुआ। महानगर रामलीला कमेटी के महेंद्र पंत ने बताया कि मंगलवार को महानगर में दशहरे का मेला लगेगा साथ ही रावण-मेघनाथ पुतलों का दहन होगा। चिनहट में श्री जीवन सुधार रामायणी सभा की ओर से मंचित 90वीं रामलीला में विभीषण की शरणागति, अंगद-रावण संवाद और रामेश्वरम की स्थापना का दृश्य दिखाया गया।