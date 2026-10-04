Lucknow News: पत्नी से विवाद के चलते श्रमिक ने दी जान

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भाई जितेंद्र सिंह के मुताबिक ऋषभ की करीब एक साल पहले सोनम से शादी हुई थी। दोनों के बीच छह महीने पहले से विवाद चल रहा था। सोनम मायके में रह रही थी और ससुराल नहीं आ रही थी। इसी को लेकर ऋषभ परेशान था। इंस्पेक्टर दुबग्गा श्रीकांत राय ने बताया कि ऋषभ ने पत्नी की विदाई के लिए सोमवार को न्यायालय में मुकदमा करने की तैयारी की थी।

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लखनऊ। दुबग्गा के सिकरौरी गांव में शनिवार देर रात करीब 8:30 बजे पत्नी से विवाद के चलते श्रमिक ऋषभ यादव (25) ने कमरे में छत के पंखे के सहारे साड़ी के फंदा लगा लिया।