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Lucknow News: धान के खेत में 12 फीट का अजगर देख भागे मजदूर

Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
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Laborers fled after spotting a 12 foot python in a paddy field
धान के खेत में अजगर।
गोसाईंगंज। रहमतनगर गांव में शनिवार को धान के खेत में करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से दहशत फैल गई। अजगर देखकर धान की कटाई कर रहे मजदूर काम छोड़कर वहां से भाग गए।
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रहमतनगर गांव के पास लक्ष्मी के खेत में धान की कटाई चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फॉरेस्टर रईस खान ने बताया कि वन विभाग की टीम खेत पर पहुंची थी लेकिन तब तक अजगर वहां से जा चुका था।
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