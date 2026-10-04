Lucknow News: धान के खेत में 12 फीट का अजगर देख भागे मजदूर

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रहमतनगर गांव के पास लक्ष्मी के खेत में धान की कटाई चल रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फॉरेस्टर रईस खान ने बताया कि वन विभाग की टीम खेत पर पहुंची थी लेकिन तब तक अजगर वहां से जा चुका था।

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गोसाईंगंज। रहमतनगर गांव में शनिवार को धान के खेत में करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से दहशत फैल गई। अजगर देखकर धान की कटाई कर रहे मजदूर काम छोड़कर वहां से भाग गए।