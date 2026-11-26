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ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में लॉकिंग प्रभारी व डिप्टी जेलर मदन गोपाल और बैरक प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, जेल वार्डर अतीक अहमद के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।मूलरूप से बस्ती के लालगंज क्षेत्र के बनकटी निवासी राजू को नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने नौ अगस्त 2018 को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 20 जून 2025 को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जेल में अच्छे व्यवहार के चलते उसे आदर्श बंदी घोषित किया गया था। इसके बाद 29 अक्तूबर 2026 को नोएडा जेल से मॉडल जेल स्थानांतरित किया गया था।बुधवार सुबह करीब छह बजे बंदियों की गणना के दौरान राजू की संख्या कम मिली। तलाश करने पर उसका शव बैरक के पीछे मिला। सूचना पर जेल डीआईजी डॉ. रामधनी समेत वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने जुटाए। जेल प्रशासन ने बंदी के परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।डीआईजी ने बंदियों और अधिकारियों के बयान लिएडीआईजी ने स्वागत भवन के बंदियों के साथ लॉकिंग प्रभारी मदन गोपाल, जेलर और वरिष्ठ जेल अधीक्षक से भी पूछताछ की। शुरुआती जांच में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर लॉकिंग प्रभारी मदन गोपाल और बैरक प्रभारी को निलंबित किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के आधार पर दो अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।बेटे और सास के सामने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की थीनोएडा के सेक्टर-20 हरौला में रहने वाले राजू ने चार अगस्त 2018 को सेक्टर-5 में सड़क पर तीन साल के बेटे और सास के सामने पत्नी रूबी (28) की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। रूबी ने पांच साल पहले उससे प्रेम विवाह किया था। पहले पति रफीक के नोएडा आने के बाद राजू पत्नी पर शक करने लगा था। इसी विवाद के चलते रूबी मायके में रहने लगी थी। घटना के दिन बाजार जाते समय राजू बेटे को अपने साथ ले जाने लगा। रूबी के विरोध करने पर उसने वारदात को अंजाम दिया।18 नवंबर को जिला जेल में भी हुई थी बंदी की मौतइससे पहले 18 नवंबर की देर रात गोसाईंगंज स्थित जिला जेल में सुल्तानपुर निवासी विचाराधीन बंदी अवनीश जायसवाल (30) का शव बैरक के शौचालय में तौलिये के सहारे लटका मिला था। उस पर प्रेमिका की हत्या का आरोप था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना के बाद बैरक प्रभारी निलंबित और तीन हेड वार्डर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई थी।