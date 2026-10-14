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Lucknow News: सिटी में आज

Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
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In the city today
युवा उत्सव
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युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से जनपद स्तरीय युवा उत्सव गोमतीनगर के लखनऊ पब्लिक पीजी कॉलेज में सुबह 9:30 बजे।

ग्राहक बैठक
राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत मेल्स एवं पार्सल दिवस पर ग्राहक बैठक हजरतगंज के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय के मंथन हाॅल में दोपहर 3:30 बजे।

रामलीला
महानगर रामलीला मैदान में राम जन्मोत्सव व अन्य प्रसंगों का मंचन शाम 7 बजे।
ऐशबाग रामलीला मैदान में चल रहे रामोत्सव में केवट मिलन, श्रवण कुमार कथा, राजा दशरथ के पुत्र वियोग समेत अन्य प्रसंग का मंचन शाम 7 बजे।
श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी में जनक विलाप, लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद कानपुर रोड
स्थित एलडीए कॉलोनी में शाम 7 बजे।
जयंती
पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस के तहत शपथ ग्रहण कालीदास मार्ग के ला-मार्टिनियर कॉलेज में सुबह 7:10 बजे।
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती पर समारोह कालीदास मार्ग स्थित ला-मार्टिनियर बॉयज कॉलेज में सुबह 7:30 बजे।
डांडिया उत्सव
अवध लेडीज क्लब की ओर से डांडिया उत्सव विक्रमादित्य मार्ग के क्लब आडिटोरियम में शाम 4 बजे।
डांडिया उत्सव 2026 का आयोजन दि सन रिसाॅर्ट नियर पारा पुलिस चौकी शाम 7 बजे।

पूजन
डॉ. अंबेडकर अस्थि कलश बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से डॉ. आंबेडकर के अस्थि कलश व बुद्ध प्रतिमा का पूजन विधानसभा के सामने अंबेडकर महासभा परिसर शाम 4 बजे।
शुभारंभ
नवरात्र पर बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा व स्वालंबन को लेकर मिशन शक्ति के तहत शक्तिपीठों पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बड़ी काली मंदिर चौक सुबह 9:30 बजे।

खेल

अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता सरोजनीनगर के भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में सुबह 10 बजे।

ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग ब्रेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।
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