Lucknow News: सिटी में आज

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बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में नवसृजन का सम्मान समारोह सुबह 11 बजे। लघु कथा सम्मेलन दोपहर 12:30 बजे, रमाकांत संस्थान का पुस्तक विमोचन दोपहर 2 बजे, मंजूषा परिषद की ओर से लोकार्पण एवं सम्मान समारोह दोपहर 2:30 बजे, एल्बम तू मेरी धड़कन की लॉन्चिंग शाम 5 बजे, डांडिया नाइट शाम 6 बजे, सांत्वना तिवारी की ओर से संगीत संध्या शाम 7:30 बजे।सम्मान समारोहदेवभूमि जन सेवा एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह मायापुरी बॉलीवॉल ग्राउंड अतरौली में शाम 4 बजे।सरस्वती महाअर्चना26वीं सरस्वती महाअर्चना उपाध्यायश्री 108 विहसंत सागर के सानिध्य में आशियाना स्थित कांशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन में दोपहर 2 बजे।भजन संध्यामां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर मंदिर बाघंबरी सिद्धपीठ की ओर से शारदीय नवरात्र पर भजन संध्या ठाकुरगंज स्थित सिद्धपीठ में शाम 7 बजे।गायन कार्यशालाउपनिधि एवं संस्कार भारती लखनऊ की महानगर इकाई की ओर से देवी गीत कार्यशाला इंदिरानगर सेक्टर 8 में ईश्वर धाम मंदिर में शाम 4:30 बजे।संवादमहिलाओं में मानसिक तनाव के कारण व निदान पर संवाद आनंदमंत्रा का आयोजन गोमतीनगर विस्तार स्थित द ला गार्डेनिया में दोपहर 12:30 बजे।प्रदर्शनीइंडियन हैंडलूम्स एवं सिल्क की ओर से कॉटन एंड सिल्क फैब कैसरबाग बारादरी में दोपहर 3 बजे।जागरूकता रैलीअंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया की ओर से जागरूकता रैली काकोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भवन दसदोई में दोपहर 12 बजे।प्रतियोगिताअंतरराष्ट्रीय विश्व बधिर दिवस के उपलक्ष्य में एसोसिएशन ऑफ द डेफ की ओर से बधिर बच्चों के लिए दौड़, सामान्य ज्ञान, चित्रकला, नाटक व नृत्य प्रतियोगिता शाहनजफ रोड स्थित सेंट फ्रांसिस कॉलेज में सुबह 10 बजे।विमोचनजन संस्कृति मंच की ओर से चार कवि-चार किताबें कार्यक्रम के तहत पुस्तकों के विमोचन व परिचर्चा पेपर मिल स्थित कैफी आजमी अकादमी सभागार में शाम 4 बजे।खेललखनऊ साइकिलिंग चैंपियनशिप चौक के कुड़ियाघाट पर सुबह 7 बजे।