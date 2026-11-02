Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:54 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:54 AM IST
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महापंचायत
कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की ओर से दो दिवसीय कुर्मी महापंचायत जनभवन के सामने लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे से।
सेमिनार
नेशनल पीजी कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10 बजे से।
कालीचरण पीजी कॉलेज में दो दिवसीय आईसीएसएसआर का राष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10:30 बजे से।
युवा महोत्सव
दिव्यांकुर केकेसी पीजी कॉलेज में दिव्यांकुर युवा महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से।
खेल
केएन सिंह मेमोरियल अंडर-19 अंतरस्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट एसएआर स्पोर्ट ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से।
सीनियर वीमेंस टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।
विज्ञापन
कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की ओर से दो दिवसीय कुर्मी महापंचायत जनभवन के सामने लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे से।
सेमिनार
नेशनल पीजी कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10 बजे से।
कालीचरण पीजी कॉलेज में दो दिवसीय आईसीएसएसआर का राष्ट्रीय सेमिनार सुबह 10:30 बजे से।
युवा महोत्सव
दिव्यांकुर केकेसी पीजी कॉलेज में दिव्यांकुर युवा महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से।
खेल
केएन सिंह मेमोरियल अंडर-19 अंतरस्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट एसएआर स्पोर्ट ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से।
सीनियर वीमेंस टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट बेकर्स ग्राउंड में दोपहर 3 बजे से।