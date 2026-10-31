Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:55 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:55 AM IST
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कार्यशाला
उप्र राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से तीन दिवसीय कार्यशाला का आखिरी दिन कैसरबाग के छतर मंजिल स्थित निदेशालय में दोपहर तीन बजे से।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की ओर से एडवांस एनर्जी मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूसिंग वायरलेस चार्जिंग एंड जेनरेटिव ब्रेकिंग रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंस्टीट्यूशन सभागार में शाम 4:30 बजे से।
एसोसिएशन ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिशू पैथोलॉजिस्ट का दूसरा बाइनियल सीएमई व वर्कशॉप गोमतीनगर के बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
उठो जागो इंडिया फाउंडेशन की ओर से मिर्जापुर दर्शन फोटो प्रदर्शनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आर्ट गैलरी हॉल में दोपहर 1 बजे से।
अंदाज-ए-लखनऊ की ओर से तीन दिवसीय अंदाजियंस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुसैनाबाद स्थित फ्रेगरेंस पार्क में शाम 4 बजे से।
समूह गान
भारत विकास परिषद पूर्वी शाखा अवध प्रांत की ओर से राष्ट्रीय महा समूह गान एलपीएस स्कूल में सुबह 11 बजे से।
कवि सम्मेलन
पटेल प्रतिनिधि सभा यूपी की ओर से पटेल जयंती पर कवि सम्मेलन हजरतगंज स्थित जीपीओ में शाम 5:30 बजे से।
बैठक
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र लखनऊ की ओर से जिलास्तरीय उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में शाम 4:30 बजे से।
हनुमान लीला मंचन
श्री शिशु बाल रामलीला समिति की ओर से हनुमान जी के संजीवनी लाने का मंचन चौक की फूल वाली गली स्थित नेपाली पार्क में रात 8 बजे से।
समिट
14वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय व सूचना प्रोफेशनल्स समिट का दूसरा दिन लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल में सुबह 10 बजे से।
मेधा संवर्धन कार्यक्रम
श्री जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज (केकेसी) की ओर से मेधा संवर्धन कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे।
जयंती
सरदार वल्लभ भाई पटेल व आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर कार्यक्रम कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय में सुबह 11 बजे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ महानगर भाजपा की ओर से हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
सरदार पटेल की जंयती पर जनभवन से रन फॉर यूनिटी रैली सुबह 7 बजे।
आयुष्मान मेधा
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यूपी की ओर से आयुष्मान मेधा 2026 कार्यक्रम गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित द हिल्टन गार्डन इन में सुबह 9 बजे से।
खेल
यूपी पुलिस वार्षिक एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता महानगर के 35वीं वाहिनी पीएसी स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह नौ बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेकर्स ग्राउंड में दोपहर तीन बजे से।
सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से अंतर जयपुरिया स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एथलेटिका कुर्सी रोड स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दोपहर 3:30 बजे से।
गोष्ठी
भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी सहकारिता भवन सभागार में शाम 5 बजे।
कॉलेज डे
आईटी गर्ल्स पीजी कॉलेज में कॉलेज डे का आयोजन शाम 6 बजे।
पुस्तक विमोचन
विधान परिषद के प्रमुखसचिव डॉ. राजेश सिंह की पुस्तक चलते-चलते का विमोचन हिंदी संस्थान के निराला सभागार में शाम 4 बजे।
विज्ञापन
उप्र राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से तीन दिवसीय कार्यशाला का आखिरी दिन कैसरबाग के छतर मंजिल स्थित निदेशालय में दोपहर तीन बजे से।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की ओर से एडवांस एनर्जी मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूसिंग वायरलेस चार्जिंग एंड जेनरेटिव ब्रेकिंग रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंस्टीट्यूशन सभागार में शाम 4:30 बजे से।
एसोसिएशन ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिशू पैथोलॉजिस्ट का दूसरा बाइनियल सीएमई व वर्कशॉप गोमतीनगर के बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शनी
उठो जागो इंडिया फाउंडेशन की ओर से मिर्जापुर दर्शन फोटो प्रदर्शनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आर्ट गैलरी हॉल में दोपहर 1 बजे से।
अंदाज-ए-लखनऊ की ओर से तीन दिवसीय अंदाजियंस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुसैनाबाद स्थित फ्रेगरेंस पार्क में शाम 4 बजे से।
समूह गान
भारत विकास परिषद पूर्वी शाखा अवध प्रांत की ओर से राष्ट्रीय महा समूह गान एलपीएस स्कूल में सुबह 11 बजे से।
कवि सम्मेलन
पटेल प्रतिनिधि सभा यूपी की ओर से पटेल जयंती पर कवि सम्मेलन हजरतगंज स्थित जीपीओ में शाम 5:30 बजे से।
बैठक
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र लखनऊ की ओर से जिलास्तरीय उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में शाम 4:30 बजे से।
हनुमान लीला मंचन
श्री शिशु बाल रामलीला समिति की ओर से हनुमान जी के संजीवनी लाने का मंचन चौक की फूल वाली गली स्थित नेपाली पार्क में रात 8 बजे से।
समिट
14वीं अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय व सूचना प्रोफेशनल्स समिट का दूसरा दिन लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल में सुबह 10 बजे से।
मेधा संवर्धन कार्यक्रम
श्री जय नारायण मिश्रा पीजी कॉलेज (केकेसी) की ओर से मेधा संवर्धन कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे।
जयंती
सरदार वल्लभ भाई पटेल व आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर कार्यक्रम कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय में सुबह 11 बजे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ महानगर भाजपा की ओर से हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
सरदार पटेल की जंयती पर जनभवन से रन फॉर यूनिटी रैली सुबह 7 बजे।
आयुष्मान मेधा
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यूपी की ओर से आयुष्मान मेधा 2026 कार्यक्रम गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित द हिल्टन गार्डन इन में सुबह 9 बजे से।
खेल
यूपी पुलिस वार्षिक एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता महानगर के 35वीं वाहिनी पीएसी स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह नौ बजे से।
ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेकर्स ग्राउंड में दोपहर तीन बजे से।
सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से अंतर जयपुरिया स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एथलेटिका कुर्सी रोड स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दोपहर 3:30 बजे से।
विज्ञापन
गोष्ठी
भारतीय एकता समिति की ओर से दुर्गा भाभी पर गोष्ठी सहकारिता भवन सभागार में शाम 5 बजे।
कॉलेज डे
आईटी गर्ल्स पीजी कॉलेज में कॉलेज डे का आयोजन शाम 6 बजे।
पुस्तक विमोचन
विधान परिषद के प्रमुखसचिव डॉ. राजेश सिंह की पुस्तक चलते-चलते का विमोचन हिंदी संस्थान के निराला सभागार में शाम 4 बजे।