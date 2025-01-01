Lucknow News: कहीं ट्रैक्टर-ट्रॉली से सामान निकाल रहे लोग, कहीं जुगाड़ की नाव बनी सहारा

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चौबे डेरी निवासी सुमन, रमन का घर भी बाढ़ के पानी में डूबा है। उन्होंने प्रीति नगर में किराये का मकान लिया है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों को वहां शिफ्ट कर दिया है। अब वह खुद ट्रैक्टर-ट्रॉली से घर का जरूरी सामान निकालकर ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। इलाके में ऐसे कई परिवार दिखाई दिए, जो अपने स्तर पर गृहस्थी बचाने में जुटे थे। घर पूरी तरह खाली नहीं किए गए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ घरों में चोरी की घटनाओं के बाद परिवार के कुछ सदस्यों को घरों की निगरानी के लिए वहीं रुकना पड़ रहा है।मौर्या मार्केट के पास मिले रामू ने बताया कि पिछले कई दिनों में चोर कुछ घरों में हाथ साफ कर चुके हैं। बाढ़ चौकी के पास मिले सिविल डिफेंस के सुधीर कुमार तिवारी ने भी बताया कि रात में नाविक जब नाव खड़ी कर चले जाते हैं तो कुछ युवक चोरी-छिपे नाव ले जाकर घरों से सामान निकालते हैं। अंधेरे में पहचानना भी मुश्किल होता है कि कौन सामान निकाल रहा है और कौन चोरी कर रहा है।फैजुल्लागंज के कृष्ण लोक नगर में तीन दिन से बिजली नहीं है। पानी की समस्या से जूझ रहे कुछ लोग रोजाना एक हजार रुपये किराये पर जनरेटर लेकर काम चला रहे हैं। गणेश विहार कॉलोनी में सरकारी नाव के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोगों ने जुगाड़ से नाव तैयार की है।