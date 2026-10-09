Lucknow News: रोडवेज की रफ्तार पर डग्गामारों का ब्रेक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:04 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:04 AM IST
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लखनऊ। डग्गामार वाहनों और अवैध टैक्सियों के चलते रोडवेज बसों को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ परिक्षेत्र में 930 बसें संचालित हैं, जिनमें 40.57 फीसदी बसों का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से भी कम है। यह तथ्य रोडवेज के प्रबंध निदेशक पीएन सिंह की समीक्षा बैठक में सामने आया।
समीक्षा रिपोर्ट में यात्रियों की कम संख्या के लिए डग्गामार वाहनों और अवैध टैक्सियों के समानांतर संचालन को प्रमुख वजह बताया गया। ये वाहन शहीद पथ, चिनहट, कमता, अवध चौराहा, अहिमामऊ, कैसरबाग, मड़ियांव, तेलीबाग, पीजीआई, पाॅलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज पुल समेत कई स्थानों से सवारियां उठा रहे हैं।
आगरा की हालत बदहाल, देवीपाटन बेहतर
रिपोर्ट के अनुसार, आगरा परिक्षेत्र में 68.42 फीसदी बसों का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम है। अयोध्या में 67.22% बसें यात्रियों के संकट से जूझ रहीं हैं। वहीं, देवीपाटन परिक्षेत्र में 33.64 फीसदी बसें 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर के साथ चल रही हैं।
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13 को कर्मचारी चलाएंगे अभियान
यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के प्रदेश संयोजक जसवंत सिंह ने बताया कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ 13 अक्तूबर को जनजागरण और विरोध अभियान चलाया जाएगा। संगठन के अनुसार इससे निगम की आय और संविदा चालकों-परिचालकों का वेतन प्रभावित हो रहा है। अभियान अवध बस स्टेशन, पॉलीटेक्निक चौराहा, नहरिया चौराहा, टेढ़ी पुलिया आलमबाग, अहिमामऊ, मड़ियांव और रायबरेली में सिविल लाइंस चौराहे पर चलाया जाएगा।
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समीक्षा रिपोर्ट में यात्रियों की कम संख्या के लिए डग्गामार वाहनों और अवैध टैक्सियों के समानांतर संचालन को प्रमुख वजह बताया गया। ये वाहन शहीद पथ, चिनहट, कमता, अवध चौराहा, अहिमामऊ, कैसरबाग, मड़ियांव, तेलीबाग, पीजीआई, पाॅलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज पुल समेत कई स्थानों से सवारियां उठा रहे हैं।
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आगरा की हालत बदहाल, देवीपाटन बेहतर
रिपोर्ट के अनुसार, आगरा परिक्षेत्र में 68.42 फीसदी बसों का लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम है। अयोध्या में 67.22% बसें यात्रियों के संकट से जूझ रहीं हैं। वहीं, देवीपाटन परिक्षेत्र में 33.64 फीसदी बसें 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर के साथ चल रही हैं।
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13 को कर्मचारी चलाएंगे अभियान
यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के प्रदेश संयोजक जसवंत सिंह ने बताया कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ 13 अक्तूबर को जनजागरण और विरोध अभियान चलाया जाएगा। संगठन के अनुसार इससे निगम की आय और संविदा चालकों-परिचालकों का वेतन प्रभावित हो रहा है। अभियान अवध बस स्टेशन, पॉलीटेक्निक चौराहा, नहरिया चौराहा, टेढ़ी पुलिया आलमबाग, अहिमामऊ, मड़ियांव और रायबरेली में सिविल लाइंस चौराहे पर चलाया जाएगा।