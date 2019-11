किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह तैयार: आईजी अयोध्या पुलिस

{"_id":"5dc57cc98ebc3e5b1a54e450","slug":"ig-of-ayodhya-police-says-no-need-to-panic","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u094b \u0921\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948, \u0939\u092e \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930: \u0906\u0908\u091c\u0940 \u0905\u092f\u094b\u0927\u094d\u092f\u093e \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

IG of Ayodhya Police says no need to panic. Updated Fri, 08 Nov 2019 08:03 PM IST