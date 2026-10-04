Lucknow News: फैजुल्लागंज में अंदर फंसे परिवारों को नहीं पहुंच रही मदद

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शारदा नगर में एक होटल के पास रहने वाले कारोबारी रमाकांत शुक्ला पत्नी और तीन बेटियों के साथ घर में हैं। उनकी कक्षा 12 में पढ़ने वाली बड़ी बेटी की परीक्षा चल रही है, इसलिए उसे चौक स्थित बहन के घर भेज दिया है। रमाकांत ने बताया कि आसपास नावें गुजरती हैं, लेकिन नाविकों के मोबाइल नंबर लोगों के पास नहीं हैं। आवाज देने के बावजूद कई बार नाव नहीं रुकती। उन्होंने प्रशासन से नाविकों के नंबर सार्वजनिक कराने की मांग की है, ताकि जरूरतमंद सीधे संपर्क कर सकें।सूरज साहू ने बताया कि कुछ घरों में चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में लोग घर छोड़कर जाने से भी डर रहे हैं। उन्होंने रात में ड्रोन से निगरानी कराने की मांग की है। कैलाश विहार निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने बताया कि कई लोग बीमार हैं और जरूरी सामान जुटाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से अंदरूनी इलाकों तक राहत पहुंचाने और राहत कार्य तेज करने की मांग की।शनिवार को लखनऊ उत्तर के विधायक डॉ. नीरज बोरा और एमएलसी मुकेश शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी व पार्षद मान सिंह यादव ने नाव से दाउदनगर, मामा कॉलोनी सहित प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों का हाल जाना और समस्याएं सुनीं। राहत सामग्री भी बांटी। किट में राशन के साथ साबुन, सेनेटरी पैड, मोमबत्ती, माचिस समेत जरूरी सामान शामिल था। ड्रोन से दवा का छिड़काव भी किया गया।