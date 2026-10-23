सुना है क्या: 'राज को राज रहने दो...' की कहानी, साथ ही 'चर्चा में पांच सितारा होटल की बैठक' के किस्से

राज को राज रहने दो...

हाईप्रोफाइल केस की आरोपी के राजधानी आते ही ब्यूरोक्रेसी में गजब का सन्नाटा पसर गया। सब चुपके से पता लगाने में जुट गए कि रास्ते से लेकर कोतवाली तक क्या-क्या राज उगले। कौन इकाना स्टेडियम में वीवीआईपी अरेंजमेंट कराता था। कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनवाता था।



किसके इशारे पर धमकियों की सुनामी आ जाती थी। हालांकि आरोपी को पहले से होमवर्क करा दिया गया था लिहाजा वह कानूनी तरीके से ही जुबान खोलने पर अड़ी रही। रास्ते में जो गुस्से में जाहिर किए राज जिन मोबाइल में कैद हुए, वह शायद ही कभी खुल पाएंगे। अब तो सबकी नजरें जेल में मिलने वाले ट्रीटमेंट पर हैं।