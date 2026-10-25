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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Guru Tegh Bahadurs martyrdom day will be observed.

Lucknow News: मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस

Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
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Guru Tegh Bahadurs martyrdom day will be observed.
लखनऊ। श्री गुरु तेग बहादुर सेवा समिति की ओर से शनिवार को भारती भवन में प्रांत प्रचारक कौशल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें शहर के विभिन्न गुरुद्वारों के अध्यक्ष, प्रतिनिधिमंडल व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 20 नंवबर को भारती भवन में श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस मौके पर जैन सरदार मंजीत सिंह तलवार, प्रशांत भाटिया, निर्मल सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह बक्शी, दिलप्रीत सिंह विर्क समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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