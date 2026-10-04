Lucknow News: दो घरों से 12.50 लाख रुपये का माल चोरी

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उधर, कठवारा के चनवातारा मजरे में शुक्रवार रात चोरों ने दिव्यांग किसान रमेश के घर से करीब 10 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। सुबह उठने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उधर, कठवारा के चनवातारा मजरे में शुक्रवार रात चोरों ने दिव्यांग किसान रमेश के घर से करीब 10 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। सुबह उठने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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बख्शी का तालाब। इटौंजा के भरतपुर बरगदी गांव निवासी होमगार्ड जर्रार अली के घर से शनिवार तड़के चोर 35 हजार रुपये और करीब ढाई लाख रुपये के जेवर चोरी कर ले गए। जर्रार के मुताबिक, वह रात में ड्यूटी पर थे। घर में पत्नी अफसर जहां और बेटी महजबी थीं। सुबह करीब चार बजे महजबी की आंख खुली तो कमरे का दरवाजा खुला मिला। उसने मां को जगाया। जांच करने पर पता चला कि कमरे में रखे पर्स से 35 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर गायब थे। इंस्पेक्टर सोबरन सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।