Lucknow News: पांच घंटे की देरी से रवाना हुई गोमती एक्सप्रेस, यात्रियों ने किया हंगामा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस शनिवार को पांच घंटे देरी से रवाना हुई। ट्रेन के इंतजार में परेशान यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप था कि काफी देर तक ट्रेन की स्थिति की कोई जानकारी नहीं दी गई।
गाड़ी संख्या 12419 का लखनऊ से रवाना होने का निर्धारित समय सुबह 5:45 बजे है। यात्री तय समय पर स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं लगी। काफी देर तक सूचना नहीं मिलने पर यात्रियों ने आईआरसीटीसी के एप पर ट्रेन की स्थिति देखी, जहां निर्धारित समय पर ही रवाना होना प्रदर्शित हो रहा था।
करीब दो घंटे इंतजार के बाद यात्री पूछताछ केंद्र पहुंचे और ट्रेन की जानकारी मांगी। यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिये डीआरएम से भी शिकायत की। करीब 10:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची, मगर इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद दूसरा इंजन मंगाया गया और ट्रेन करीब 11:20 बजे दिल्ली रवाना हो सकी।
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गाड़ी संख्या 12419 का लखनऊ से रवाना होने का निर्धारित समय सुबह 5:45 बजे है। यात्री तय समय पर स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं लगी। काफी देर तक सूचना नहीं मिलने पर यात्रियों ने आईआरसीटीसी के एप पर ट्रेन की स्थिति देखी, जहां निर्धारित समय पर ही रवाना होना प्रदर्शित हो रहा था।
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करीब दो घंटे इंतजार के बाद यात्री पूछताछ केंद्र पहुंचे और ट्रेन की जानकारी मांगी। यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिये डीआरएम से भी शिकायत की। करीब 10:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची, मगर इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद दूसरा इंजन मंगाया गया और ट्रेन करीब 11:20 बजे दिल्ली रवाना हो सकी।
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