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Lucknow News: ज्वैलरी शोरूम से सोना चोरी, ग्राहक पर आरोप

Fri, 09 Oct 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:45 AM IST
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Gold stolen from jewellery showroom; customer accused.
ज्वैलरी शोरूम से सोना चोरी, ग्राहक पर आरोप
लखनऊ। हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्थित ज्वैल्स बक्स शोरूम के मैनेजर सुमित पांडेय ने सात अक्तूबर को हैवलक कॉलोनी निवासी अश्विनी कुमार पर 11.26 ग्राम सोना चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह के अनुसार सुमित ने बताया कि 20 अगस्त की रात अश्विनी सोने की चेन बदलने के लिए लाए थे। चेन को पिघलाने के बाद उसका वजन 11.26 ग्राम निकला था। पिघला हुआ सोना काउंटर पर रखा था और उसके बदले अश्विनी को पसंद की चेन दे दी गई थी। 15-20 दिन बाद पिछले सामान की सूची से मिलान करने पर 11.26 ग्राम पिघला हुआ सोना नहीं मिला। फुटेज की जांच मे अश्विनी व उसके एक रिश्तेदार काउंटर पर रखा सोना लेकर स्टोर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए।
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