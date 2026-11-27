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मिश्रित युगल में शीर्ष वरीय ध्रुव-तनीषा बाहर



मिश्रित युगल में मलेशिया के वीयी हर्न और वैनी गोबी ने शीर्ष वरीय भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो को 22-20, 21-15 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। 40 मिनट चले मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी ने पहले गेम में करीबी संघर्ष के बाद बढ़त बनाई और दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया। मलेशिया के एम. नवाफ और इंदाह सारी जमील ने सातवीं वरीय ध्रुव रावत और मनीषा को भी 21-16, 21-15 से हराया। इस वर्ग में सात्विक रेड्डी कन्नपुरम और रेशिका ने आयुष मखीजा और अनघा अरविंदा पाई को 22-20, 21-23, 21-14 से हराया, जबकि विराज कुवले और रुतुपर्णा पांडा ने फ्रांस की जोड़ी को तीन गेमों के संघर्ष में 16-21, 21-13, 21-17 से मात दी। विज्ञापन

पुरुष एकल में तुषार जीते, शीर्ष वरीय जेसन तेह बाहर

पुरुष एकल में भारत के तुषार सुवीर ने हमवतन शाश्वत दलाल को 21-14, 21-12, गिनपाल सोना को छठी वरीय फ्रांस के अर्नौड मर्केल ने 21-15, 9-21, 21-5, दूसरी वरीय मलेशिया के ली जी जिया ने प्रणव को 21-11, 21-18 और इंडोनेशिया के प्रदिस्का बागास ने शीर्ष वरीय सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 14-21, 21-15, 21-17 से हराकर एक और बड़ा उलटफेर किया। विज्ञापन विज्ञापन



युगल में भी भारतीय शटलरों की जीत



प्रतियोगिता के महिला युगल में शीर्ष वरीय गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने हमवतन श्रेया बालाजी और प्रणवी नटराजन को 21-9, 21-8 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि आठवीं वरीय अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम ने मान्या रहलान और रेशिका को 16-21, 21-12, 21-19 से हराया। यूपी की अमोलिका सिंह सिसोदिया और समृद्धि सिंह को फ्रांस की सातवीं वरीय मार्गोट लैम्बर्ट और केमिली पोगनैंट ने 21-16, 21-10 से हराया। वहीं अदिति भट्ट और श्रवाणी वालेकर को पांचवीं वरीय थाईलैंड की जोड़ी ने 21-18, 21-14, चौथी वरीय इंडोनेशिया की इसयाना व रिंजानी ने यूपी की श्रुति मिश्रा व मणिपुर की प्रिया की जोड़ी को 21-10, 21-6 से हराया। इसके अलावा पुरुष युगल में तीसरी वरीय भारत के हरिहरन और एमआर अर्जुन ने फ्रांस के मैल कॉटन और लुकास रेनोर को 21-12, 22-20 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

मिश्रित युगल में शीर्ष वरीय ध्रुव-तनीषा बाहरमिश्रित युगल में मलेशिया के वीयी हर्न और वैनी गोबी ने शीर्ष वरीय भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो को 22-20, 21-15 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। 40 मिनट चले मुकाबले में मलेशियाई जोड़ी ने पहले गेम में करीबी संघर्ष के बाद बढ़त बनाई और दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी को वापसी का मौका नहीं दिया। मलेशिया के एम. नवाफ और इंदाह सारी जमील ने सातवीं वरीय ध्रुव रावत और मनीषा को भी 21-16, 21-15 से हराया। इस वर्ग में सात्विक रेड्डी कन्नपुरम और रेशिका ने आयुष मखीजा और अनघा अरविंदा पाई को 22-20, 21-23, 21-14 से हराया, जबकि विराज कुवले और रुतुपर्णा पांडा ने फ्रांस की जोड़ी को तीन गेमों के संघर्ष में 16-21, 21-13, 21-17 से मात दी।पुरुष एकल में तुषार जीते, शीर्ष वरीय जेसन तेह बाहरपुरुष एकल में भारत के तुषार सुवीर ने हमवतन शाश्वत दलाल को 21-14, 21-12, गिनपाल सोना को छठी वरीय फ्रांस के अर्नौड मर्केल ने 21-15, 9-21, 21-5, दूसरी वरीय मलेशिया के ली जी जिया ने प्रणव को 21-11, 21-18 और इंडोनेशिया के प्रदिस्का बागास ने शीर्ष वरीय सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 14-21, 21-15, 21-17 से हराकर एक और बड़ा उलटफेर किया।युगल में भी भारतीय शटलरों की जीतप्रतियोगिता के महिला युगल में शीर्ष वरीय गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने हमवतन श्रेया बालाजी और प्रणवी नटराजन को 21-9, 21-8 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि आठवीं वरीय अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम ने मान्या रहलान और रेशिका को 16-21, 21-12, 21-19 से हराया। यूपी की अमोलिका सिंह सिसोदिया और समृद्धि सिंह को फ्रांस की सातवीं वरीय मार्गोट लैम्बर्ट और केमिली पोगनैंट ने 21-16, 21-10 से हराया। वहीं अदिति भट्ट और श्रवाणी वालेकर को पांचवीं वरीय थाईलैंड की जोड़ी ने 21-18, 21-14, चौथी वरीय इंडोनेशिया की इसयाना व रिंजानी ने यूपी की श्रुति मिश्रा व मणिपुर की प्रिया की जोड़ी को 21-10, 21-6 से हराया। इसके अलावा पुरुष युगल में तीसरी वरीय भारत के हरिहरन और एमआर अर्जुन ने फ्रांस के मैल कॉटन और लुकास रेनोर को 21-12, 22-20 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

लखनऊ। गत विजेता और शीर्ष वरीय भारत की गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जॉली ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। महिला एकल में उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा सहित चार भारतीय खिलाड़ियों ने अंतिम आठ में जगह बनाई। अनमोल खरब और तस्नीम मीर ने भी उलटफेर भरी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। दिन का सबसे बड़ा झटका मिश्रित युगल में शीर्ष वरीय ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो की हार के रूप में सामने आया। पुरुष एकल में शीर्ष वरीय सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह भी उलटफेर का शिकार हो गए। यूपी बैडमिंटन अकादमी में खेली जा रही प्रतियोगिता के महिला एकल में तीसरी वरीय उन्नति हुड्डा ने अमेरिका की ईशिका जायसवाल को सीधे गेमों में 21-14, 21-18 से हराया। दूसरी वरीय तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया की एमए पुष्पिता सारी को तीन गेमों तक चले मुकाबले में 18-21, 21-18, 21-18 से शिकस्त दी। अनमोल खरब ने पांचवीं वरीय हमवतन अस्मिता चालिहा को 21-16, 21-15 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। वहीं तस्नीम मीर ने छठी वरीय स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को 21-19, 21-5 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इंडोनेशिया की एनकेडीए पृथ्वी ने आठवीं वरीय ईशारानी बरुआ को 21-9, 9-21, 21-17 से से हराकर उलटफेर किया। इसके अलावा शीर्ष वरीय जापान की रिको गुंजी ने भारत की रक्षिता संतोष रामराज को 21-13, 21-19 से हराया, जबकि मलेशिया की वांग लिंग चिंग ने तान्या हेमनाथ को 16-21, 21-13, 21-17 से शिकस्त दी।