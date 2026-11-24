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पहले मुकाबले में गांधी क्लब बाराबंकी ने केडी सिंह बाबू एकादश को 3-0 से हराया। गांधी क्लब के खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दिया। दूसरे मुकाबले में जमनलाल शर्मा एकादश ने बुला गांगुली एकादश को 10-0 से करारी शिकस्त दी। विजेता टीम ने शानदार तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर एकतरफा जीत दर्ज की।टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले मंगलवार, 24 नवंबर को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दोपहर दो बजे गांधी क्लब का सामना जमनलाल शर्मा एकादश से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में शाम 3:30 बजे विजय मित्र द्विवेदी एकादश और केडी सिंह बाबू-एकादश की टीमें आमने-सामने होंगी।