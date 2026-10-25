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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   From November 16, you will be able to enter your family's information yourself

Lucknow News: 16 नवंबर से खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी

Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:33 AM IST
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From November 16, you will be able to enter your family's information yourself
रेजीडेंसी से नगर निगम कार्यालय तक निकाली गई जनगणना-2027 जागरूकता रैली में शामिल अधिकारी और कर्म
लखनऊ। जनगणना-2027 में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शनिवार को फिट इंडिया रन 7.0 के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रेजीडेंसी से निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली हजरतगंज होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची।
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जनगणना कार्य निदेशालय के मुताबिक, 16 से 30 नवंबर तक लोग se.census.gov.in पर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। चार जनवरी को बेघर आबादी की भी गणना होगी। रैली के माध्यम से ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ का संदेश देते हुए लोगों से सही जानकारी दर्ज कराने और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की गई।

रेजीडेंसी से नगर निगम कार्यालय तक निकाली गई जनगणना-2027 जागरूकता रैली में शामिल अधिकारी और कर्म

रेजीडेंसी से नगर निगम कार्यालय तक निकाली गई जनगणना-2027 जागरूकता रैली में शामिल अधिकारी और कर्म

रेजीडेंसी से नगर निगम कार्यालय तक निकाली गई जनगणना-2027 जागरूकता रैली में शामिल अधिकारी और कर्म

रेजीडेंसी से नगर निगम कार्यालय तक निकाली गई जनगणना-2027 जागरूकता रैली में शामिल अधिकारी और कर्म

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