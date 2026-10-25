Lucknow News: 16 नवंबर से खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी

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जनगणना कार्य निदेशालय के मुताबिक, 16 से 30 नवंबर तक लोग se.census.gov.in पर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। चार जनवरी को बेघर आबादी की भी गणना होगी। रैली के माध्यम से ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ का संदेश देते हुए लोगों से सही जानकारी दर्ज कराने और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की गई। जनगणना कार्य निदेशालय के मुताबिक, 16 से 30 नवंबर तक लोग se.census.gov.in पर अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। चार जनवरी को बेघर आबादी की भी गणना होगी। रैली के माध्यम से ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ का संदेश देते हुए लोगों से सही जानकारी दर्ज कराने और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की गई।

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लखनऊ। जनगणना-2027 में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शनिवार को फिट इंडिया रन 7.0 के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रेजीडेंसी से निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली हजरतगंज होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची।