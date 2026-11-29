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लखनऊ। पारा स्थित फर्नीचर फर्म सिंह ट्रेडर्स के मैनेजर कानपुर रोड निवासी मनप्रीत सिंह ने चार कर्मचारियों पर करीब 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबकि मनप्रीत ने बताया कि फर्म में सेल्समैन और ड्राइवर अमरेंद्र तिवारी व उसके साथी राजेश यादव, राहिल खान और साजिद काम करते थे। आरोप है कि अमरेंद्र ने सितंबर 2025 में गोदाम से करीब 7.5 लाख रुपये का फर्नीचर सप्लाई किया। बिक्री की रकम फर्म में जमा नहीं की गई और ग्राहकों का ब्योरा भी नहीं दिया गया। इसके अलावा अमरेंद्र ने व्यक्तिगत खर्च के लिए 50 हजार रुपये लिए थे जो वापस नहीं लौटाए। संदेह होने पर उन्होंने हिसाब किया तो धोखाधड़ी का पता चला। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है।