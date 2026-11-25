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इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आरोपी मोहनलालगंज के खुजौली का निवासी है। वह मूलरूप से उन्नाव के हसनगंज का रहने वाला है। दिनेश ने बार एसोसिएशन के पिछले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी लेकिन हार गया था। इंस्पेक्टर के मुताबिक, खुजौली निवासी शिव बहादुर सिंह ने नौ दिसंबर 2024 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि दिनेश ने ऊसर जमीन पर कब्जा करने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार किए थे। मामले की जांच और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थीं।

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लखनऊ। जमीन के मामले में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री दिनेश कुमार सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।