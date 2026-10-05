फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Floods in Faizullaganj: Water in the house... life in a rented room.

फैजुल्लागंज में बाढ़ : घर में पानी... किराये के कमरे में जिंदगी

Mon, 05 Oct 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Floods in Faizullaganj: Water in the house... life in a rented room.
गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।
जितेंद्र अवस्थी
विज्ञापन

लखनऊ। हाथों में बैग थामे तीन फीट पानी से गुजरकर सड़क पर पहुंची फैजुल्लागंज के नंदन चौराहे पर रहने वाली सीमा जायसवाल पांच दिन से पानी घटने का इंतजार कर रही थीं। मुश्किलें बढ़ती गईं तो रविवार को सब्र जवाब दे गया। अब पति और बच्चों के साथ किराये के कमरे में रहेंगी। दिन-प्रतिदिन बढ़ रही मुश्किलों से जूझ रहे कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। किसी ने 3500 तो किसी ने तीन हजार रुपये में किराये पर कमरा लिया है।
अटल चौक के पास रहने वाले मोहम्मद शमीर की गली में तीन दिनों से पानी भरा है। रविवार को पानी घर में घुस गया तो परिवार वाले बेघर हो गए। समीर ने 35 सौ रुपये पर त्रिवेणीनगर में कमरा लिया है। छह लोगों का परिवार एक ही कमरे में गुजर बसर करेगा। सिलिंडर और अन्य सामान लेकर पानी से निकल रहे शुभम भी किराये के कमरे में जा रहे थे। सुंदरलाल भी तीन दिन से पानी घटने का इंतजार कर रहे थे। कम होने के बजाय पानी बढ़ गया और मुश्किलें भी। मजबूरी में सुंदरलाल भी दूसरी जगह चले गए। गणेश विहार कॉलोनी के मनोज के घर में भी कई दिनों से पानी भरा है।
विज्ञापन

हर ओर पानी... पेयजल का संकट
फैजुल्लागंज में मामा चौराहा, अटल चौक, गणेश विहार, नंदन चौराहा और अन्य कालोनियों में हर ओर सिर्फ पानी ही नजर आता है। मगर घरों में फंसे लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। घर के नल से बदबूदार पानी आ रहा है। सीमा ने बताया कि पीना तो दूर हाथ- मुंह भी नहीं धुला जा सकता। प्रदीप का कहना था कि पीने के पानी का वितरण हो रहा है, लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंचा है। कई लोग जुगाड़ वाली नाव से नगर निगम के टैंकर से बाल्टी में पानी भरकर ले जा रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


बच्चा बेहाल, मां लगाती रही गुहार
कई दिन से पानी में फंसी ममता और उनके पति आशीष रविवार को घर से थोड़ा बहुत सामान निकालकर कंट्रोल रूम के पास पहुंचे थे। गोद में एक साल का बच्चा भी था। करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी नाव या ट्रैक्टर नहीं मिला। बेहाल बच्चे को लेकर ममता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाती रही। उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

गोमती का जलस्तर बढ़ा हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed