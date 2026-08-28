Lucknow News: फैजुल्लागंज अस्पताल के उपकरणों के लिए मिले पांच करोड़ रुपये

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फैजुल्लागंज की आबादी करीब पांच लाख है, जिन्हें इलाज के लिए आठ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहां अस्पताल दो माह से बनकर तैयार है। कार्यदायी संस्था ने दो माह पहले ही भवन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया था। इसके बावजूद सीएमओ की लापरवाही से अस्पताल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।डॉक्टरों को रास आ रही प्रशासनिक ड्यूटीसीएमओ कार्यालय में लेवल 1 के चिकित्साधिकारी तैनात हैं, जबकि विभाग में इस पद का कोई प्रावधान नहीं है। यह चिकित्साधिकारी निजी अस्पतालों के दौरे और एनएचएम के कार्य करवा रहे हैं, मरीजों को सेवा नहीं दे रहे। इसी तरह 12 अन्य डॉक्टर, जिनमें बेहोशी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आर्थोपैडिक सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं, प्रशासनिक पदों पर हैं। ये डॉक्टर भी हफ्ते में एक या दो दिन किसी अस्पताल में सेवाएं नहीं देते।