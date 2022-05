{"_id":"628ea149d72a7046356a0321","slug":"first-bharat-gaurav-yatra-from-june-21-train-will-run-from-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indian Railways : पहली भारत गौरव यात्रा 21 जून से, दिल्ली से चलेगी ट्रेन, 18 दिन का होगा भ्रमण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 03:06 AM IST