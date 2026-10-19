Lucknow News: रिहायशी इलाके की अवैध बिल्डिंग में आग, लाइब्रेरी में फंसे 20 विद्यार्थी

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खरगापुर स्थित गीतापुरी कॉलोनी में शुभम अग्रवाल की दो मंजिला बिल्डिंग है। भूतल पर उनकी जीपी इंटरप्राइजेज दुकान है, जबकि पहली मंजिल पर सेजल त्रिपाठी की लाइब्रेरी और दूसरी मंजिल पर ऑनलाइन कपड़ों का गोदाम है। एफएसओ गोमतीनगर सुशील यादव के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब दो बजे गोदाम में आग लगी। सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।धुएं से घिरे विद्यार्थी, दो टीमों ने संभाला मोर्चाएफएसओ ने बताया कि आग लगने के बाद धुआं तेजी से लाइब्रेरी में भर गया। इससे विद्यार्थियों को बाहर निकलने में परेशानी हुई और वे मदद के लिए चीखने लगे। दमकलकर्मियों ने एक टीम को विद्यार्थियों को निकालने और दूसरी को आग बुझाने में लगाया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।बिल्डिंग में था सिर्फ एक ही रास्ताएफएसओ ने बताया कि बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं लेकिन बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। विभाग बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी करेगा। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वास्तविक वजह जांच के बाद स्पष्ट होगी। हालांकि, मालिक शुभम का दावा है कि घटना के समय लाइब्रेरी बंद थी और वहां कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था।अलीगंज अग्निकांड की याद ताजाइस घटना ने 22 जून को अलीगंज की तीन मंजिला अवैध बिल्डिंग में लगी आग की याद दिला दी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। उस बिल्डिंग में भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं।