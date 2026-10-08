यूपी: प्रधानाचार्यों की अंतिम सूची तैयार, हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पदोन्नति का दिया आदेश

उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सबंधित अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अब प्रधानाचार्यों को पदोन्नति का इंतजार है। हाईकोर्ट ने इन्हें चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक पद पर पदोन्नति करने का आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट के आदेश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्यों की अंतरिम सूची जारी करते हुए वरिष्ठता पर आपत्ति मांगी गई थी। एक प्रधानाचार्य को छोड़कर अन्य किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि आपत्ति निस्तारण के बाद अब अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अब प्रधानाचार्यों को पदोन्नति का इंतजार है।जारी सूची में डॉ मुकेश यादव, डॉ रमेश चन्द्र गुप्ता, डॉ अरविन्द त्रिवेदी, डॉ संजय काला, डॉ सुधीर राठी, डॉ शिव कुमार और डॉ धर्मेंद्र कुमार का नाम है। मालूम हो कि प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन वर्तमान में सात में ही आयोग से चयनित प्रधानाचार्य कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें डीजीएमई पद पर पदोन्नति दी जाए।