Lucknow News: पिता व दो पुत्रों को चाकू से गोदा, हालत गंभीर

विज्ञापन

गोमतीनगर के विशालखंड निवासी किरन ने बताया कि मंगलवार दोपहर पति अवधेश कुमार, बेटे प्रिंस व अर्जुन परिचित ई रिक्शा चालक शाहबान के साथ जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर एक के पास खड़े थे। इस बीच ई रिक्शा मालिक रामतेज साथी आशु कनौजिया के साथ वहां पहुंचा और शाहबान से बकाया रुपये मांगने लगे। शाहबान ने जब किस्तों में रुपये देने की बात कही तो आशु गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया, मगर रामतेज ने मामला शांत करा दिया और दोनों वहां से निकल गए।छाती और कंधों पर किए वारकिरन ने बताया कि इसके कुछ देर बाद आशु अपने दोस्त रोहित के साथ पहुंचा और शाहबान को पीटने लगा। आरोप है कि पति अवधेश ने बीच-बचाव किया तो आशु ने उन्हें पकड़ लिया और रोहित ने तेज धारदार चाकू से पति की छाती पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बेटों ने पिता को बचाने का प्रयास किया तो आशु ने उनके कंधों पर भी चाकू से हमला कर दिया। इससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने अवधेश के मोबाइल से उन्हें घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी गोमतीनगर विस्तार गौरव वाजपेयी ने बताया कि किरन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।