फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Fatal attack on young man for protesting against collision, nerve of hand cut

Lucknow News: टक्कर के विरोध पर युवक पर जानलेवा हमला, काटी हाथ की नस

Fri, 09 Oct 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Fatal attack on young man for protesting against collision, nerve of hand cut
टक्कर के विरोध पर युवक पर जानलेवा हमला, काटी हाथ की नस
लखनऊ। पारा की आदर्श विहार कॉलोनी निवासी ओमकार चौरसिया ने बाइक सवार दो लोगों पर बेटे नीरज पर बाइक से टक्कर के विरोध पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

ओमकार के मुताबिक, बृहस्पतिवार सुबह पुलिस ने उन्हें फोन कर भूहर फाटक के पास बेटे के खून से लथपथ पड़े होने की सूचना दी। मौके पर स्थानीय लोगों से पता चला कि भूहर फाटक के पास से बाइक सवार दो लोग गुजर रहे थे। बाइक सवारों की टक्कर उनके बेटे से हो गई थी। आरोप है कि नीरज ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपी बाइक से उतरे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। नीरज को गहरी चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने उसके एक हाथ की नस भी काट दी। ओमकार ने पुलिस की मदद से बेटे को रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। फुटेज की मदद से आरोपियों की बाइक चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed