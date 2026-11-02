Lucknow News: वाहन की टक्कर से किसान की माैत

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बाबूखेड़ा कोठी निवासी रघुवीर के बेटे अनुज के मुताबिक, उनके पिता शनिवार सुबह रोज की तरह भैंस चराने मैदान गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रघुवीर को पास के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तेलीबाग। पीजीआई की वृंदावन कॉलोनी स्थित ट्रॉमा सेंटर के पास खाली मैदान में भैंस चराने गए 50 वर्षीय किसान रघुवीर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।