Lucknow News: मुंडन समारोह में गया परिवार, युवती ने लगाया फंदा

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तेलीबाग। पीजीआई के पिपरौली गांव में सोमवार को प्रीति (24) ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और इलाज चल रहा था। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह के मुताबिक, प्रीति के भाई ललित कुमार रावत ने घटना की सूचना दी। ललित ने बताया कि सोमवार को परिजन उन्नाव के रम्माखेड़ा गांव में मुंडन समारोह में गए थे। प्रीति ने समारोह में जाने से मना कर दिया था। शाम करीब 6:30 बजे लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांका तो प्रीति दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी थी।