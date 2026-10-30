झोलाछाप बने 'आयुर्वेद विशेषज्ञ': यूपी में 19 और डॉक्टरों की फर्जी डिग्री उजागर, रजिस्ट्रेशन रद्द कर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के 19 और डॉक्टरों की डिग्री फर्जी मिलने के बाद पंजीयन रद्द कर दिया गया है। इनके खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरीर दी गई है। सभी ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीयन कराया था। इनमें से कुछ ने अपने अस्पताल खोल लिए, जबकि कुछ नामचीन अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त में 41 आयुर्वेद डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी मिलने के बाद उनका पंजीयन रद्द किया गया था।

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