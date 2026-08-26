Lucknow News: आपातकालीन स्ट्रेचर डिजाइन को मिला पेटेंट

विज्ञापन

लखनऊ। निजी अस्पताल के डाॅ. लोकेंद्र गुप्ता और उनकी टीम के विकसित किए गए आपातकालीन परिवहन स्ट्रेचर के डिजाइन को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने पंजीकरण दे दिया है। डाॅ. लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि इसका विचार एक मरीज को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देते समय आई समस्या से आया था। यह स्ट्रेचर छह प्रकार से उपयोग हो सकता है। इसमें सीपीआर के लिए विस्तारित मंच, मॉनीटर, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल में परिवहन भी इलाज का हिस्सा है। टीम अब इसके तकनीकी विकास और नैदानिक परीक्षण पर काम करेगी।