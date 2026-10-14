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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Drain water floods 150 homes in Mishribagh; residents left homeless.

Lucknow News: मिश्रीबाग के 150 घरों में भरा नाले का पानी, लोग बेघर

Wed, 14 Oct 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:43 AM IST
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Drain water floods 150 homes in Mishribagh; residents left homeless.
मिश्रीबाग के 150 घरों में भरा नाले का पानी।
लखनऊ। नाले के बढ़े जलस्तर ने जल निगम रोड (बालागंज) की मिश्रीबाग कॉलोनी के करीब 150 परिवारों को बेघर कर दिया है। यहां के घरों में करीब 16 दिनों से पानी भरा है। प्रभावित लोग रिश्तेदारों और किराये के कमरे में बसर कर रहे हैं।
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मिश्रीबाग में रहने वाले विष्णु स्वरूप ने समस्या के समाधान के लिए एलडीए और नगर निगम से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि शांतिनगर चौराहे के पास एलडीए ने करीब दो वर्ष पहले बाढ़ पंपिंग स्टेशन बनाया था। मगर यह अब तक संचालित नहीं हो सका है। इससे नाले का पानी निकल नहीं पा रहा है। बालागंज और अन्य स्थानों से आने वाला पानी भी इसी ओर आ रहा है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ गया और पानी 150 से 200 घरों में घर गया। तब से सभी परेशान हैं।
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उनका आरोप है कि दो अक्तूबर को अफसरों ने 48 घंटे में पानी घट जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन पानी अब तक कम नहीं हुआ है। उनका ये भी आरोप है कि प्रशासन, एलडीए और नगर निगम के जिम्मेदार फैजुल्लागंज तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है।

मिश्रीबाग के 150 घरों में भरा नाले का पानी।

मिश्रीबाग के 150 घरों में भरा नाले का पानी।

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