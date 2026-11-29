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वीडियो में स्टाफ उसी हालत में मरीजों को सलाह देता भी दिख रहा है। यहां वेंटिलेटर पर भर्ती गंभीर मरीजों की जान संक्रमण के खतरे में पड़ सकती है। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है।ट्रॉमा सेंटर में करीब 400 बेड हैं। प्रदेश भर से गंभीर हालत में मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। गंभीर मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रशासन भी इंतजामों के दावे करता है, फिर भी नियम टूट रहे हैं। वायरल वीडियो में आईसीयू के फर्श पर बिखरे हुए बिजली और अन्य उपकरणों के तार भी दिख रहे हैं। तारों के कटने पर करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी।