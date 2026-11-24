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इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक आलमबाग निवासी सरदार सुखविंदर सिंह ने कटरा बक्कास में जमीन खरीदी थी। सोमवार को वह जमीन पर निर्माण करा रहे थे। जानकारी होने पर पास की ही जमीन के मालिक नईम साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना पैमाइश के निर्माण कार्य का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नईम और उसके साथी सुखविंदर को लाठी-डंडों से पीटने लगे और श्रमिकों को भगा दिया। आरोप है कि सुखविंदर ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से नईम पर तीन गोलियां चला दीं और बाइक छोड़कर भाग निकला। कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काम कर रहे श्रमिक भी भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। नईम का कहना है कि वह आरोपी को जानता तक नहीं था। विज्ञापन

एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक आरोपी अर्जुनगंज स्थित शताब्दी अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज है। मौके से आरोपी की बाइक बरामद की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के किए पांच टीमें गठित की गई हैं। संभावित स्थानों पर पुलिस टीम ने दबिश दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के मुताबिक आलमबाग निवासी सरदार सुखविंदर सिंह ने कटरा बक्कास में जमीन खरीदी थी। सोमवार को वह जमीन पर निर्माण करा रहे थे। जानकारी होने पर पास की ही जमीन के मालिक नईम साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना पैमाइश के निर्माण कार्य का विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नईम और उसके साथी सुखविंदर को लाठी-डंडों से पीटने लगे और श्रमिकों को भगा दिया। आरोप है कि सुखविंदर ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से नईम पर तीन गोलियां चला दीं और बाइक छोड़कर भाग निकला। कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काम कर रहे श्रमिक भी भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। नईम का कहना है कि वह आरोपी को जानता तक नहीं था।एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक आरोपी अर्जुनगंज स्थित शताब्दी अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज है। मौके से आरोपी की बाइक बरामद की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के किए पांच टीमें गठित की गई हैं। संभावित स्थानों पर पुलिस टीम ने दबिश दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के कटरा बक्कास गांव में सोमवार दोपहर जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कटरा बक्कास निवासी नईम (38) नईम व उसके साथियों ने डॉ. सरदार सुखविंदर सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और श्रमिकों को भी भगा दिया। इसके बाद डॉ. सरदार सुखविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से नईम को तीन गोलियां मार दीं और भाग निकला। तीनों गोलियां नईम के सीने के नीचे दाईं और लगी। नईम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक है।