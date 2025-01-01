फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dietary changes can reduce the risk of diabetes: Dr. Ajay

खानपान में बदलाव से कम कर सकते हैं डायबिटीज का खतरा : डॉ. अजय

Sun, 11 Oct 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Dietary changes can reduce the risk of diabetes: Dr. Ajay
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयां, तले-भुने खाद्य पदार्थ डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकते हैं। खासकर पेट के आसपास चर्बी बढ़ने से शरीर में इंसुलिन का असर कम होने लगता है। इससे खून में शुगर का स्तर बढ़ सकता है। ये बातें सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजय सिंह ने कहीं।
विज्ञापन

शनिवार को गोमतीनगर स्थित होटल में उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। डॉ. अजय सिंह ने कहा कि खानपान में बदलाव, वजन पर काबू और नियमित शारीरिक गतिविधि से टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम करने के साथ बीमारी को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह पर समय पर जांच कराएं। इलाज के साथ नियमित पैदल चलें। इससे बीमारी में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है।
विज्ञापन

एसोसिएशन के अध्यक्ष-इलेक्ट डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि लिवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस खाली पेट शुगर बढ़ने का प्रमुख कारण हो सकता है। पुणे के डॉ. संजय अग्रवाल ने बुजुर्गों में मांसपेशियों के क्षय के खतरे पर चर्चा की। वजन घटाने के दौरान पर्याप्त प्रोटीन और व्यायाम से मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सचिव डॉ. राकेश पारिख ने कहा कि तेजी से और पर्याप्त वजन घटने से कुछ मरीजों में शुगर बिना दवा के भी सामान्य रह सकती है, लेकिन इसे बीमारी का स्थायी अंत नहीं मानना चाहिए। समारोह में केजीएमयू फिजियोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नरसिंह वर्मा, डॉ. अजय वर्मा, डॉ. शिवम वर्मा, डॉ. मिली सेंगर और डॉ. पूजा की लिखित पुस्तक लंग एंड डायबिटीज का विमोचन किया गया। डॉ. नरसिंह वर्मा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 10 चिकित्सकों को मेडिकल केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. अजय तिवारी, डॉ. अनुज माहेश्वरी समेत अन्य डॉक्टर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed