फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Deputy CM's public darshan: Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya listened to the problems of the complai

डिप्टी सीएम का जनता दर्शन: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, दिए निर्देश

Mon, 19 Oct 2026 09:13 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 19 Oct 2026 09:13 PM IST
सार

Deputy CM public meeting: लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 7-कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर 'जनता दर्शन' का आयोजन किया।
 

विज्ञापन
Deputy CM's public darshan: Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya listened to the problems of the complai
डिप्टी सीएम का जनता दर्शन। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 7-कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर 'जनता दर्शन' का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे सैकड़ों नागरिकों ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए।
विज्ञापन


भूमि विवाद और राजस्व मामलों पर विशेष फोकस
जनता दर्शन के दौरान अधिकांश मामले भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मुद्दों, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा और रोजगार से जुड़े रहे। उप मुख्यमंत्री ने जमीन से जुड़े मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजी जाए, ताकि मामलों का सार्थक और स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।
विज्ञापन


लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय
मौर्य ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर फरियादी की समस्या का समयबद्ध, प्रभावी और संतुष्टिपरक निस्तारण होना चाहिए, जिससे पीड़ित को बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। साथ ही, उत्पीड़न और अवैध कब्जों के मामलों में पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed