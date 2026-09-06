Lucknow News: दिल्ली का मौसम बिगड़ा, चार उड़ानें लखनऊ डायवर्ट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
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लखनऊ। खराब मौसम के कारण दिल्ली जा रही चार उड़ानें लखनऊ डायवर्ट कर दी गईं। इंदौर, बंगलूरू, लुधियाना और हैदराबाद के इन विमानों को दिल्ली में मौसम सामान्य होने पर वापस भेजा गया। मामला शुक्रवार का है।
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि बंगलूरू से दिल्ली जाने वाली अकासा एयर की उड़ान संचय क्यूपी-1821 शुक्रवार शाम 7:37 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई। उधर, लुधियाना से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-484 शाम 4:50 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2516 शाम 4:58 बजे तथा हैदराबाद से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-2541 शाम 5:06 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। मौसम सामान्य होने पर उड़ानें आधे से एक घंटे के भीतर वापस दिल्ली रवाना कर दी गईं।
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चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि बंगलूरू से दिल्ली जाने वाली अकासा एयर की उड़ान संचय क्यूपी-1821 शुक्रवार शाम 7:37 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई। उधर, लुधियाना से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-484 शाम 4:50 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इंदौर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2516 शाम 4:58 बजे तथा हैदराबाद से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-2541 शाम 5:06 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। मौसम सामान्य होने पर उड़ानें आधे से एक घंटे के भीतर वापस दिल्ली रवाना कर दी गईं।
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