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परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद सीएमओ कार्यालय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे जांच आगे बढ़ने को लेकर असमंजस बना हुआ है। वहीं, परिजनों का कहना है कि बच्चे के हाथ पर जिस महिला के नाम का टैग लगा था, उसकी डिलीवरी करीब 15 दिन पहले हुई थी।मालूम हो कि रायबरेली के बछरावां क्षेत्र के तिलेसरा निवासी शशांक सिंह ने पत्नी राखी वर्मा को 19 नवंबर की रात डिलीवरी के लिए गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। शशांक के मुताबिक, रात में पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, लेकिन जन्म के बाद बच्चे को उन्हें नहीं दिखाया गया। 21 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।शशांक का आरोप है कि घर पहुंचने पर बच्चे के हाथ में लगे टैग पर ''बेबी ऑफ रुचि'' लिखा मिला, जबकि उनकी पत्नी का नाम राखी है। टैग पर जन्म का समय और वजन भी दर्ज नहीं था। उनका यह भी आरोप है कि अस्पताल में भर्ती अन्य बच्चों को डिजिटल टैग लगाए गए थे, जबकि उनके बच्चे के हाथ पर हाथ से लिखा टैग लगाया गया था। इससे उन्हें बच्चे की अदला-बदली की आशंका हुई।परिजनों का कहना है कि उन्होंने मामले की जांच और डीएनए टेस्ट के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। कमेटी की ओर से एक-दो दिन में डीएनए जांच के लिए आदेश जारी किया जाएगा, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।