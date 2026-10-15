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Lucknow News: डांडिया और गरबा की रही धूम

Thu, 15 Oct 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:47 AM IST
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Dandiya and Garba celebrations were in full swing.
कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 
गुडंबा। सीतापुर रोड स्थित एक होटल में बुधवार शाम डांडिया और गरबा की धूम रही। विमेंस आर्मी ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने गरबा की थाप पर कदम मिलाए। ट्रस्ट की रश्मि सिंह और रुचि रस्तोगी ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ऐसी महिला उद्यमियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया जो घर से व्यवसाय संचालित कर रही हैं। उन्हें अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए, ताकि उनके काम को पहचान मिल सके। कार्यक्रम में गरबा क्वीन का भी चुनाव किया गया।

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

कार्यक्रम में डा़ंडिया खेलतीं महिलाएं। 

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